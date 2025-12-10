Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şok bir gelişme yaşandı.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, ‘kasten öldürme’ şüphesiyle Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Gözaltına alınmadan önce yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları söylenen ve emniyetteki sorguları devam eden Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatları gazetecilerin sorularını cevapladı.

"İFADE İÇİN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER"

Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğine ilişkin bilgilerinin olmadığını ifade eden Avukat Aycan Sevsay, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız."

"KONU BUNDAN İBARETTİR"

Müvekkillerin kaçma şüphesi olmadığını belirten Avukat Rahmi Çelik ise "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir" dedi.