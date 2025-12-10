Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur

Güllü'nün kızının avukatı açıklama yaptı: Kaçma şüphesi yoktur
Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada ‘kasten öldürme’ şüphesiyle gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatları açıklama yaptı.

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, şok bir gelişme yaşandı.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, ‘kasten öldürme’ şüphesiyle Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Gözaltına alınmadan önce yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları söylenen ve emniyetteki sorguları devam eden Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatları gazetecilerin sorularını cevapladı.

gozaltina-alinan-gullunun-kizi-ve-arkad-1055703-313304-002.jpg

Güllü'nün kızının elinde bavulla kaçarken görüntüsü ortaya çıktıGüllü'nün kızının elinde bavulla kaçarken görüntüsü ortaya çıktı

"İFADE İÇİN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER"

Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle, güvenlik kamerası görüntülerindeki ses analizleri ile bilirkişi raporunun gelip gelmediğine ilişkin bilgilerinin olmadığını ifade eden Avukat Aycan Sevsay, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun da bildiği üzere müvekkillerimiz dün gece itibarıyla gözaltına alınmışlardır. Bu sabah itibarıyla da dosyaya gizlilik kararı getirilmiştir. Bu nedenle bilirkişi raporu ile ses analiz raporunun dosyaya girip, girmediğini bilemiyoruz. Uzun bir bekleyişin sonunda müvekkillerimiz ile emniyette görüşmelerimizi sağladık. Kendileri bu aşamadan sonra ifade için savcılığa sevk edilecekler. Dosyayla ilgili gereken açıklamayı savcılık da yapmıştır. Beklenen raporlar dosyaya girdikten sonra biz de gerekli açıklamayı yapacağız."

gozaltina-alinan-gullunun-kizi-ile-3-ki-1057023-313685.jpg

Güllü'nün kızını son gören esnaf konuştu!Güllü'nün kızını son gören esnaf konuştu!

"KONU BUNDAN İBARETTİR"

Müvekkillerin kaçma şüphesi olmadığını belirten Avukat Rahmi Çelik ise "Müvekkilimin net bir şekilde kaçma şüphesi yoktur. Bu hususu özellikle belirtmek istiyoruz. Müvekkilimin barınacak yeri olmadığından, geçici süreliğine arkadaşının evine gitmiştir, konu bundan ibarettir" dedi.

Kaynak:DHA

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Türkiye
TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi
TBMM aşçısı çocuk tacizcisi çıktı! Skandal patlak verince açıklama geldi
Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem