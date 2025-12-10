Güllü'nün kızını son gören esnaf konuştu!

Yayınlanma:
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Gülter gözaltına alınmıştı. Gülter’i son gören esnaf Özgür Karadaş konuştu.

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından Büyükçekmece'de bulundukları sitede ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı söylenen Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı.

Güllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldi

"AKŞAM YAKALANDI HABERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi'ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenilen Tuğyan Gülter'i son gören esnaf Özgür Karadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla o mu, değil mi tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık.

Aynı gün içerisinde 3 kere buradan geçti. Hatta bir defasında telefonuyla çok ilgiliydi. Akşam yakalandı haberini görünce çok şaşırdık. Sonrada güvenlik kamerası görüntülerini bulduk zaten. Sıkıntıları olduğu belliydi."

Kaynak:DHA

Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Dövdüğü kadını öldü zannedip kaza süsü vermeye çalıştı!
30 bin liralık seyyanen zamları iptal edilen memurlar eylem yaptı
Özgür Özel saat vererek herkesi meydana çağırdı
