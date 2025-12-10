Güllü'nün kızını son gören esnaf konuştu!

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından Büyükçekmece'de bulundukları sitede ‘Kasten öldürme’ suçundan gözaltına alınarak Yalova'ya götürüldü.

Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götüren kişi ile İstanbul’da kaldıkları evin sahibi de gözaltına alındı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı söylenen Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ise ortaya çıktı.

"AKŞAM YAKALANDI HABERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Kısa bir süre önce Mimaroba Mahallesi'ndeki evlerine geldiği ve burada kaldığı öğrenilen Tuğyan Gülter'i son gören esnaf Özgür Karadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendilerini ailece tanıyorum. Güllü hanım vefat etmeden 1 hafta önce bana geleceğini söylemişti. Olaydan sonra kızını burada görünce şaşırdım. Kızıyla birebir tanışıklığım yoktu. Arkadaşlarımla o mu, değil mi tartıştık. Dövmelerine baktık, rahatlığını görünce ne kadar rahat diye şaşırdık.