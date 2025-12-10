Güllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Arabesk'in sevilen sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin şok bir karar verdi.

Güllü ismi ile tanınan Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, “kasten adam öldürme” suçlaması ile gözaltına alındı.

Gülter'in arkadaşı Ulu ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı da söylendi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı makamları soruşturma hakkında şu bilgiyi verdi:

Güllü’nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

"Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı ve dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekiyordu. Hataya yer veremezdik. Bu, ayrıntılı bir çalışmanın eseridir"

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Ayrıca Gülter ve Ulu ile birlikte gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli bir çocuk haricinde bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı dörde yükseldi.