Güllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldi

Güllü'nün kızı 'Kasten öldürme' suçlaması ile yakalanmış! Gözaltı sayısı da yükseldi
Yayınlanma:
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Gülter'e yurt dışında kaçarken yakalandı. Gülter'in 'kasten öldürme suçlaması ile hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi. Gözaltı sayısı da yükseldi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Arabesk'in sevilen sanatçısı Güllü'nün ölümüne ilişkin şok bir karar verdi.

Güllü ismi ile tanınan Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, “kasten adam öldürme” suçlaması ile gözaltına alındı.

Gülter'in arkadaşı Ulu ile yurt dışına kaçmaya çalıştığı da söylendi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı makamları soruşturma hakkında şu bilgiyi verdi:

Güllü’nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktıGüllü’nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

"Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı ve dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekiyordu. Hataya yer veremezdik. Bu, ayrıntılı bir çalışmanın eseridir"

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Ayrıca Gülter ve Ulu ile birlikte gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli bir çocuk haricinde bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı dörde yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Türkiye
Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi
Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu