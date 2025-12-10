Güllü’nün kızının gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun, gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken şok bir gelişme yaşandı.

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü.

gozaltina-alinan-gullunun-kizi-ve-arkad-1055703-313304.jpg

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Güler'in, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte gözaltına alınmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Tuğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta dolaştıkları anlar yer aldı.

istanbul-gullunun-kizinin-yakalanmada-1056034-313394.jpg

istanbul-gullunun-kizinin-yakalanmada-1056033-313394.jpg

istanbul-gullunun-kizinin-yakalanmada-1056035-313394.jpg

Kaynak:DHA

