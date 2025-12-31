Mansur Yavaş’tan kar mesajı! Beklenen yağış başladı önlemleri açıklayıp uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentten beklenen kar yağışı için flaş açıklama yaptı. Açıklamayı ABB Başkanı Mansur Yavaş da X hesabından paylaştı. Açıklama da kar yağışının başladığını belirtip yılların açık olduğu belirtildi. Mesaj şunlar kaydedildi:

"DUYURU! Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır.

Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Yılın bu son gününde sevdiklerinize ve evlerinize güvenle ulaşmanız için sahadayız. Lütfen trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım."

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Kar, don, çığ, buzlanma, rüzgar... Hepsi birden geliyor!

ANKARA TEYAKKUZ'DA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi için EGO, ASKİ, Zabıta, İtfaiye ve Başkent 153 ekiplerini 7/24 görev başına getirdi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde tüm birimlerin temsilcilerinin yer alacağı kriz masası kurulacak. Olası acil durumlara anında müdahale edilecek.

Toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için EGO, metro seferlerini saat 03.00’e kadar uzattı. Ana hat otobüsleri sabaha kadar saat başı çalışacak. 48 metro ring hattında ise gece yarısından sonra 114 ek servis devrede olacak.

AŞTİ ve ilçe terminallerinde yolcu yoğunluğuna karşı önlemler artırıldı. Zabıta ekipleri özellikle gıda denetimlerine odaklanacak. Temizlik işleri yılbaşı kutlamalarının yapılacağı alanlarda tamamlandı.

İtfaiye ekipleri yılbaşı boyunca görevde olacak.

ASKİ, su ve kanalizasyon arızalarına karşı müdahale ekiplerini hazır tuttu.

Fen İşleri ve Kent Estetiği birimleri, kar ve buzlanmaya karşı önlem aldı.

ANFA ve güvenlik ekipleri park ve meydanlarda kesintisiz görev yapacak.