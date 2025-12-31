Bursa’da köprü altında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece geç saatlerde üzücü bir olay yaşandı. Beyazıt Caddesi üzerindeki Gökdere Köprüsü'nün altında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ GELDİ

İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, köprü altına ulaştı. Yapılan ilk kontrollerde, 35 yaşındaki Nesip B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde gerekli incelemeyi yapan savcılık yetkililerinin talimatı doğrultusunda, Nesip B.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nesip B.'nin ölüm nedenini ve olayın şartlarını aydınlatmak için polis tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gerekli ifadeler alınırken, çevrede inceleme yapılıyor.