Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay, Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kaynakkaya ile Havuzbaşı mahalleleri arasındaki arazide meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURUN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan detaylı kontrolde, ölen kişinin 50 yaşındaki Mehmet Selim Ö. olduğu tespit edildi. İlk bulgularda şahsın burnunda kanama olduğu görüldü ancak kesin ölüm nedeni henüz netleşmedi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Mehmet Selim Ö.'nün cenazesi, ölüm sebebinin tam olarak belirlenmesi amacıyla Ömerli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.