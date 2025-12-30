Kızını tehdit eden kişiyi silahla rehin almıştı: Şantaj şüphelisi tutuklandı baba serbest!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kızına şantaj ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği genci okul bahçesinde silahla rehin alan baba ile şüpheli genç adliyeye sevk edildi. Mahkeme, babayı adli kontrolle serbest bırakırken, şantaj yaptığı öne sürülen genci tutukladı.

Olay, dün sabah saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki U.C.A., iddiaya göre bir süredir takip, tehdit ve şantajla taciz ettiği 17 yaşındaki lise öğrencisi A.Y.'nin okuluna geldi. Durumu babasına haber veren A.Y.'nin ardından okula gelen baba H.Y. (43), yanında getirdiği tabancayla U.C.A.'yı okul bahçesinde rehin aldı. Çevredekilerin korku dolu bakışları arasında yaşanan olayda, polis ekipleri müdahale ederek her iki tarafı da gözaltına aldı. Şüpheli U.C.A.'nın üzerinden de bir tabanca çıktı.

"KIZIMI KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM"

Emniyetteki sorgusunda yaşadıklarını anlatan A.Y., U.C.A.'nın kendisine yönelik sistematik tehdit ve şantajlarını telefon mesajlarıyla belgeledi. Genç kız, olaydan bir gece önce de ölümle tehdit edildiğini, sabah okul önünde şüpheliyi görünce büyük korku yaşayıp babasına sığındığını ifade etti. Baba H.Y. ise ifadesinde, bir baba olarak kızının hayatından endişe ettiğini ve tamamen koruma içgüdüsüyle bu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

MAHKEMEDEN FARKLI KARARLAR

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne çıkarılan taraflardan baba H.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzerinde silah bulunan ve genç kıza yönelik "Tehdit" ve "Şantaj" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan U.C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

