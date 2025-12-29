Son Dakika | Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızının eski sevgilisini silahla rehin aldı!

İzmit Yahyakaptan Mahallesi Kızılay Sokak üzerinde bulunan Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre bir baba, kızını rahatsız ettiğini düşündüğü ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi evinin yakınlarında görünce takibe başladı. Şahsın okul bahçesine girmesi üzerine baba da arkasından bahçeye girdi.

ÖĞRENCİLERİN BAHÇEYİ TERK ETMESİNİ BEKLEDİ

İddiaya göre silahlı baba, bahçedeki öğrencilerin içeri girmesini bekledi. Öğrencilerin sınav için sınıflarına geçmesi ve bahçenin tamamen boşalmasının ardından harekete geçen baba, takip ettiği kişiyi silah zoruyla rehin aldı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin hızlı ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, okula gelen ekipler, silahlı babayı ve rehin aldığı şahsı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

CHP'den Yalova açıklaması: Zırhlı araç yoktu, özel harekat sonradan geldi

ÖĞRENCİLER O SIRADA SINAVDAYDI

Olayın yaşandığı sırada öğrencilerin okul binasında sınavda oldukları, bu nedenle bahçede bulunmadıkları öğrenildi. Gözaltına alınan baba ve rehin alınan öğrenci emniyete götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.