CHP'den Yalova açıklaması: Zırhlı araç yoktu, özel harekat sonradan geldi

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Yalova Elmalık'ta terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin vahim iddiaları gündeme taşıdı. Bir "ev baskını" olarak başlayan ancak saatler süren sıcak çatışmaya dönüşen olayda, operasyon planlamasında ciddi eksiklikler olduğu iddia edildi. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet yetkililerine sorular yöneltti.

"BASİT BİR EV BASKINI GİBİ PLANLANMIŞ"

Sahadan gelen bilgileri paylaşan Murat Bakan, operasyonun niteliğinin yanlış değerlendirilmiş olabileceğine işaret etti. Bakan, "Yalova Elmalık'ta IŞİD'e yönelik operasyonda şehit sayısının 4'e çıktığına dair bilgiler geliyor.Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

(İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 polisin şehit olduğunu açıkladı.)

Çatışmanın saatler sürmesine dikkat çeken Bakan, "Bir 'ev baskını' diye başlayan bir operasyon saatler süren çatışmaya dönüyorsa, bu operasyon yapılan yerin basit bir saklanma evi olmadığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DESTEK SONRADAN BURSA'DAN İSTENDİ" İDDİASI

CHP'li Bakan'ın gündeme getirdiği en kritik iddia ise sahadaki teçhizat ve personel eksikliği oldu. Bakan, kendisine ulaşan bilgileri şu sözlerle aktardı:

"Bize gelen bilgiler, zırhlı araç ve Özel Harekat desteğinin ilk anda sahada olmadığı, operasyonun Yalova Terörle Mücadele ekiplerince yürütüldüğü ve desteğin daha sonra Bursa'dan talep edildiği yönünde."

Bakan, bu iddiaların doğruluğu halinde durumun vahametini, "Eğer bunlar doğruysa mesele sadece bir çatışma değil; operasyon planlaması ve personel güvenliği açısından kabul edilemez bir zafiyettir" sözleriyle ifade etti.

BAKANLIK'TAN YANIT BEKLEYEN SORULAR

Polislerin can güvenliğinin riske atıldığı iddialarını Meclis gündemine taşımaya hazırlanan Murat Bakan, "Yüksek riskli operasyon" protokollerini hatırlatarak şu soruları sıraladı:

"Şimdi soruyorum:

Bu baskın neden saatler süren bir çatışmaya dönüştü?

Polisimizin can güvenliği için sahadaki standartlar nedir?

'Yüksek riskli operasyon' protokolü nerede, nasıl uygulanıyor?

Bugün Yalova'da neden işlemedi?

Kim uygulamadı?

Kim denetlemedi?"