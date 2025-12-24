İki gündür kayıp olarak aranıyordu: Yanmış cesedi bulundu

Niğde'de iki gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Ali Andaç'ın boş bir arazide yanmış halde cansız bedeni bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kayardı Bağları Titreyen Çayırı mevkiinde yanmış haldeki cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 haftadır kayıp olarak aranıyordu: Tuncay öğretmenden acı haber geldi!

Kayıp olarak aranan 2 kişi mezarlıkta boğazları kesilmiş halde ölü bulundu!

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ekipler, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Andaç'a ait olduğunu tespit etti. Andaç'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Ekiplerin olaya ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.