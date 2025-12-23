1 haftadır kayıp olarak aranıyordu: Tuncay öğretmenden acı haber geldi!

1 haftadır kayıp olarak aranıyordu: Tuncay öğretmenden acı haber geldi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Eskişehir’de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda bulundu.

Eskişehir'de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Arslan’ın yakınları, kendisinden haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.

tuncay-ogretmen.jpg

Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Günlerdir kayıp olan Tuncay öğretmen için kurbağa adamlar devredeGünlerdir kayıp olan Tuncay öğretmen için kurbağa adamlar devrede

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

