Günlerdir kayıp olan Tuncay öğretmen için kurbağa adamlar devrede

Yayınlanma:
Eskişehir'de arama çalışmalarında 7'inci gününe girilen Tuncay öğretmen için kurbağa adamlar devreye girdi. Ekipler tüm ihtimalleri değerlendirirken Porsuk Çayı’nda arama çalışmaları sürüyor.

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) 7 gündür kayıp. 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra eve dönmeyen Tuncay öğretmeni arama çalışmaları sürerken Eskişehir Emniyeti, Ankara'dan destek istedi.

Tuncay Arslan'ın yakınlarının polise başvurması üzerine harekete geçen ekipler, arama çalışmalarının kapsamını genişletti. Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmaları derinleştiren Eskişehir emniyetine desteğe gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Kurbağa Adam ekipleri Porsuk Çayı'ndaki arama çalışmalarına dahil oldu. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkisinde sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

