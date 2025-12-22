Tuncay öğretmen altı gündür kayıp! Porsuk Çayı'nın kapakları kapatıldı

Tuncay öğretmen altı gündür kayıp! Porsuk Çayı'nın kapakları kapatıldı
Eskişehir'de 16 Aralık'tan beri haber alınamayan öğretmen Tuncay Arslan'ın (51) en son Porsuk Çayı kenarında görülmesi şüpheleri bu bölgeye çekti. Arama çalışmaları için çayın debisi düşürülüp su tahliye edilirken; AFAD, polis ve STK'lardan oluşan 50 kişilik uzman ekip, botlar, sondalar ve dronlarla bölgeyi karış karış tarıyor.

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık tarihinde ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Tuncay Arslan için yakınları durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Arslan'ın en son Doğualp Sokak'ta görüldüğü tespit edildi. Bu noktanın Porsuk Çayı'nın hemen yanında olması nedeniyle, kayıp öğretmenin çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

SUYUN DEBİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Porsuk Çayı'nda yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, suyun kapakları kapatılarak debisi düşürüldü ve suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Arama çalışmaları özellikle çayın Gökmeydan Mahallesi ve Kentpark mevkilerinde sürdürülüyor.

Ekipler, bot ve kanolarla su yüzeyinde arama yaparken, sondayla da su altını kontrol ediyor. Kıyı şeridinde detaylı tarama gerçekleştiren ekiplere, havadan da destek veriliyor. Bölge, 2 adet dron kullanılarak havadan taranıyor. Şu ana kadar yapılan tüm çalışmalara rağmen Tuncay Arslan'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

YAKLAŞIK 50 KİŞİLİK UZMAN EKİP SAHADA

Arama kurtarma faaliyetleri, çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla koordineli bir şekilde yürütülüyor. Bölgede; AFAD, Polis, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma (MEB AKUB), Sivil Arama Kurtarma Derneği (SARTEAM/SARTEM), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve SAVE ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik bir ekip görev yapıyor.

AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun da bölgeye gelerek sahadaki çalışmaları yerinde takip ediyor ve ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

