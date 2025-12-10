Gözaltındaki Güllü'nün kızından ilk görüntü! Soruyu yanıtsız bıraktı

Şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ve 17 yaşındaki bir kişi İstanbul’da yakalandı. Üç şüpheli Yalova’ya getirilip sağlık kontrolünden geçirildi, ardından emniyete sevk edildi.

Yalova’da, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü ismi ile tanınan Gül Tut'un altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Annesini öldürdüğüne yönelik iddiaların hedefi olan Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yurt dışında çıkarken yakalandı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aynı adreste bulunan 17 yaşındaki İrem isimli bir çocuk da gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir süredir teknik takibe alındığı ve yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları iddia edildi. Gözaltına alınan üç kişi, işlemlerinin ardından Yalova’ya getirildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

Tuğyan Gülter, Sultan Nur Ulu ve 17 yaşındaki İrem, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Soruşturma Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Güllü'nün kızına bir basın mensubu, neden yurt dışına gitmek istediğini sordu. Tuğyan Gülter, soruyu yanıtsız bıraktı.

