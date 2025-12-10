Güllü'nün kızı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri başladı

"Güllü" sahne adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul'da gözaltına alınan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile iki şüpheli, polis ekipleri tarafından Yalova'ya nakledildi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Gül Tut'un geçtiğimiz günlerde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli, önce Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra şüpheliler, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÖZALTINA ALINMALARININ NEDENİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun bir süredir teknik takip altında tutulduğu iddia edilmişti. İddiaya göre, şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine haklarında gözaltı kararı verildi.

OPERASYON DÜN AKŞAM İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

Gözaltı kararının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Bu operasyonda Gülter, Ulu ve bir kişi daha gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma ve adli işlemleri devam ediyor.