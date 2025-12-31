Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerini resmi olarak duyurdu. Yeni yılla birlikte yapılan fiyat düzenlemesi sonrası Osmangazi Köprüsü tarifesi de güncellendi.

Yeni yılda araç sınıfına göre düzenlenen tarifede, otomobiller için geçiş ücreti 795 TL'den 995 TL'ye çıktı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2026 yılından itibaren geçerli olacak tarifeye göre Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller (1. sınıf) için belirlenen geçiş ücreti 995 TL oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2. SINIF ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yeni tarifeyle birlikte minibüs ve otobüsler (2. sınıf) için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti bin 590 TL olarak belirlendi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

3 akslı araçlar (3. sınıf) için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 yılı itibarıyla bin 890 TL'ye yükseltildi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

4 ve 5 akslı araçlar (4. sınıf) için belirlenen yeni geçiş bedeli 2 bin 505 TL olarak açıklandı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

6 ve yukarı akslı ağır vasıtalar (5. sınıf) için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yeni yılda 3 bin 165 TL olarak uygulanacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Motosikletler (6. sınıf) için Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yeni tarife ile birlikte 695 TL'ye çıkarıldı.