Sulama kanalına düşen çiftçi yaşamını yitirdi

Niğde'de çiftçilik yapan Turgay Çakmak, düştüğü sulama kanalında boğulması sonucu yaşamını yitirdi.

SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinin Çay mevkisinde sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi farkeden çevredekiler hızla yardıma gitti. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan kişinin çiftçi Turgay Çakmak olduğu belirlendi. 42 yaşındaki Çakmak, Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı.

Turgay Çakmak

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Turgay Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.