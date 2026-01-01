Sulama kanalına düşen çiftçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Niğde'de sulama kanalına düşen çiftçi Turgay Çakmak, boğularak yaşamını yitirdi.

Niğde'de çiftçilik yapan Turgay Çakmak, düştüğü sulama kanalında boğulması sonucu yaşamını yitirdi.

Son dakika! Artvin'de çığ felaketi! 3 Çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldıSon dakika! Artvin'de çığ felaketi! 3 Çobandan birinin cansız bedenine ulaşıldı

SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı beldesinin Çay mevkisinde sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi farkeden çevredekiler hızla yardıma gitti. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan kişinin çiftçi Turgay Çakmak olduğu belirlendi. 42 yaşındaki Çakmak, Çiftlik Devlet Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı.

sulama-kanalina-dusen-ciftci-hayatini-ka-1093262-324478.jpg
Turgay Çakmak

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Turgay Çakmak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak:DHA

