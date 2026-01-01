Adıyaman'da ambulans kara saplandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 diyaliz hastasını taşıyan ambulans kara saplandı. Ambulanstaki hastaları UMKE ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre köyde oturan diyaliz hastaları Nazmiye Y. ve Fatma T., fenalaştı.

Yakınları, bunun üzerine durumu durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 hastayı ambulansla aldı.

AMBULANS YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARA SAPLANDI

Ambulans, iki hastayı aldıktan sonra hastaneye dönmek için hareket etti. Ambulans, bir müddet sonra dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı.

Durum, UMKE ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen UMKE ekipleri, paletli araçla adrese geldi. Ekipler, ambulanstaki hastalar Fatma T. ile Nazmiye Y.'yi alıp, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü.

