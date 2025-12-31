Kar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı

Kar yağışı ulaşımı da vurdu! Türkiye'nin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı
Yayınlanma:
Yoğun kar ve tipi Türkiye’nin birçok bölgesinde ulaşımı aksattı; Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Niğde’de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle bazı ana güzergâhlarda trafik tamamen dururken, ekipler yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki yolun 0-53’üncü kilometreleri arasında yoğun kar ve tipi etkili. Bu nedenle söz konusu kesim, tedbir amacıyla ağır tonajlı araçların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Yoğun kar yağışı eğitimi durdurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi!Yoğun kar yağışı eğitimi durdurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi!

Sivas çevresinde de olumsuz hava koşulları ulaşımı aksattı. Kangal-Gürün yolunun 41-66’ncı kilometreleri ile Sivas-Gürün yolunun 0-19 ve Sivas-Kangal yolunun 0-42’nci kilometreleri arasında kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinden itibaren araç geçişi sağlanamıyor.

sivasta-kar-yagisi-1089270-323356.jpg

EKİPLER SEFERBER OLDU

Malatya-Adıyaman il sınırında bulunan Erkenek-Gölbaşı yolu ile Adıyaman-Çelikhan yolunda ise karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Niğde-Çiftlik yolunun 8-30’uncu kilometreleri arasında da yoğun kar ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi.

Yılın son günlerinde etkisini artıran kış şartları nedeniyle kapanan diğer yolların açılması için de ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

