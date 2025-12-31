Yoğun kar yağışı eğitimi durdurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi!

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar gerekçe gösterilirken, bazı illerde kamu çalışanları için de idari izin kararı alındı. Öte yandan olumsuz hava şartları hava ulaşımını da etkiledi.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Adana’nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bilecik Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Hamile ve engelli personelin yanı sıra çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı bildirildi.

Çankırı’da meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışı ve buzlanma riskine karşı il merkezindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ana sınıfına devam eden çocuğu bulunan anneler idari izinli sayıldı.

Adıyaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara ve öğrenci güvenliğine dikkat çekti.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde de beklenen yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildi. Aynı kapsamda hamile, engelli ve çocuğu kreş ya da anasınıfına devam eden anneler idari izinli sayıldı.

Kilis’te il genelinde beklenen kar yağışı ve don olayları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli de idari izinli oldu.

Hakkari’de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve çığ riski nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün daha ara verildi.

Muş’ta kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tüm eğitim öğretim kurumları 31 Aralık Çarşamba günü tatil edilirken, Muş Alparslan Üniversitesi de eğitime ara aldı.

Niğde Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BOLU, VAN, GAZİANTEP, BİNGÖL, TUNCELİ, ŞIRNAK VE KIRŞEHİR...

Nevşehir’de ise kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle okullar tatil edildi. Aksaray'da yoğun kar yağışı, Karaman'da ise kar yağışı beklentisi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bolu, Van, Gaziantep, Bingöl, Tunceli, Şırnak ve Kırşehir de eğitime ara verilen iller arasında yer aldı. Ayrıca Kastamonu'nun Taşköprü ve Tosya ilçelerinde de eğitime ara verildi.

MOTOSİKLET KULLANIMINA DA 1 GÜNLÜK YASAK

Malatya'da da etkili olması beklenen kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini, ayrıca gün içerisinde motosiklet kullanımının da yasaklandığını duyurdu.

UÇUŞLAR DA ETKİLENDİ

Olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde beklenen kötü hava şartları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı. Üstün, yolcuların uçuş durumlarını THY’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceğini belirterek, uçuş emniyetinin öncelik olduğunu ifade edildi.