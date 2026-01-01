Asansörün halatı koptu! Anne ve 6 yaşındaki kızı içindeydi

Iğdır'da bir apartmanda yaşanan asansör kazası, bina güvenliği ve denetim sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Olay, Bağlar Mahallesi Vali Yolu Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. 28 yaşındaki Çilem Şana, 6 yaşındaki kızı Ceylan Şana ile birlikte binanın 4’üncü katındaki evlerine çıkmak istedi. Ancak anne ve kızın bindiği asansör, bir anda halatının kopmasıyla kontrolden çıktı.

ZEMİNE ÇAKILMADAN SON ANDA DURDU

Halatı kopan asansör hızla aşağıya doğru ivmelendi. Kabin, şans eseri zemine tam olarak çakılmadan durabildi. İçerisinde büyük bir dehşet yaşayan anne Çilem Şana ve küçük kızı Ceylan Şana, yaşanan sarsıntı ve darbe sonucu yaralandı. Olayın duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne ve kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çilem Şana ve Ceylan Şana tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Asansörün bakımının yapılıp yapılmadığı ve halatın kopmasına neden olan ihmaller zinciri araştırılıyor.