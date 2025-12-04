Kanser hastası şehir hastanesi asansöründe mahsur kaldı!

Kanser hastası şehir hastanesi asansöründe mahsur kaldı!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan tarafından 'rüyam' olarak nitelendirilen şehir hastanelerinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Göztepe şehir hastanesinde bir kanser hastası sedyede tam 45 dakika asansörde mahsur kaldı.

Sağlıkta yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Özellikle son yıllarda Erdoğan'ın 'rüyam' olarak nitelediği şehir hastanelerinde yaşanan sorunların biri biterken diğeri baş gösteriyor. Buna son örnek ise Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde arızalanan asansör nedeni ile kanser hastası bir vatandaş tam 45 dakika hasta yatağında mahsur kaldı.

1 Aralık günü yaşanan skandal Birgün'de yer aldı. Kayhan Ayhan'ın haberine göre kanser hastası bir vatandaş -1'e inerken arızalanan asansör nedeni ile 45 dakika hastanede mahsur kaldı.

asansor.jpgSedyede mahsur kalan vatandaşı hastaneye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Kanser hastasının yakını ise başına gelen olayı şu şekilde anlattı:

Kanser tedavisi gören annem ambulansla geldiği acil servisten 15 saat sedyede bekletildi. Hastanenin 13 No'lu özel kartla girilen ameliyathane asansörüyle -1. kata indirilmeye çalışıldı. Asansörde sedyede olan annem, 2 doktor, 1 hasta bakıcı olmak üzere 8 kişiydik. Asansör önce 8. kata çıktı. Kapı açılmaya çalışıldı ama açılmadı. Sonra 5. kata indi, tekrar kapı açıldı ve kapandı. Ardından aşağı doğru inerken aniden boşluğa düştü ve durdu. Doktorlardan biri hastanede görevli birilerini arayarak asansörde kaldığımızı söyledi. Teknik servise bilgi vereceklerini söylediler. 20 dakika olmasına rağmen asansör yapılmadı. Doktor tekrardan arkadaşlarını aradığında, asansörün motor kısmında sorun olduğunu, asansör yetkililerinin arandığını ve onların gelmesinin beklendiğini söyledi. İki katın arasında kalan asansörün kapıları 45 dakika sonra elektrik teknikeri tarafından aralandı."

TIRMANARAK KURTULDULAR

Daha sonrasında ise hasta yakını ve doktorların da aralarında bulunduğu kişiler tırmanarak kurtulabilri. Hastanın yakını, "Bu bir ameliyathane asansörü burada ameliyatlı bir hasta olabilirdi hayati risk olabilirdi. Asansör kata getirilince itfaiye görevlileri hastamızı asansörden çıkardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

