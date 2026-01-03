Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, bir kişinin kiraladığı evlerde makinelerle dolum yaptığı sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 35 yaşındaki E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Polis, evlerde yapılan aramalarda ise 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.