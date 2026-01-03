Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi

Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 270 kilogram ele geçirildi
Yayınlanma:
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

kayseride-270-kilogram-kacak-tutun-ele-1095340-325134.jpg

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, bir kişinin kiraladığı evlerde makinelerle dolum yaptığı sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirdi.

kayseride-270-kilogram-kacak-tutun-ele-1095341-325134.jpg

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 35 yaşındaki E.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Polis, evlerde yapılan aramalarda ise 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Türkiye
Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı
Yeni yılın ilk saatlerinde... Alkollü içecek alamayan saldırgan tüfekle restoranı taradı: 1 ölü 3 yaralı
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı
Avcılar’da facianın eşiğinden dönüldü: Binadan uçtu araca saplandı