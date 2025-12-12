Güllü'nün ölmeden önceki yeni görüntüsü ortaya çıktı

Yalova’daki evinin penceresinden düşen ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o gün evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandığı belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatlığını yapan Merve Uçanok, Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Merve Uçanok özel bir üniversitede adli tıp uzmanları ile bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduğunu açıkladı. Şarkıcı Güllü’nün düştüğüne ilişkin bir rapor tanzim edildiği belirtilirken, vefat ettiği gece lavaboya giriş anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece lavaboya girdiği anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşılmasıyla ilgili konuşan Uçanok, "Bir de Güllü hanımın lavaboya girme görüntüsü var. Öyle bir yalpalanıyor ki bir anda duvara tutunuyor. Yani ayakta durabilecek vaziyette değil." ifadesini kullandı.

Süreçle ilgili bilgi veren Uçanok, Gülter ve Ulu'nun, Yalova'da dışarıya çıkamaz hale geldiğini, kendisinin tavsiyesi üzerine ve bilgisi dahilinde İstanbul Büyükçekmece’de bulunan yakınları T.Y.’nin evine gittiklerini belirtti.

"BURADA KALACAK EVİ, YERİ KALMADI"

Uçanok, şöyle konuştu:

"Masumiyet karinesi çiğnenerek toplum karşısında katil ilan edilen müvekkilimin burada kalacak evi, yeri kalmadı. Ben de çok güvendiği Tuğba ablasına gidip bir süre kalmasını istedim. Arkadaşı Gökhan'ın evi bir süre izlenmeye başlandı. Tuğyan korktu. Bir yandan toplumda, internet ortamında bir linç, sabahlara kadar yapılan yayınlar ve telefonuna gelen tehdit mesajları var. Bu durumdan da bunaldığı için '155'i ara durumu anlat. Kaldığım evin etrafında izleniyorum.' diye ifade ver dedim. 'Ya da Tuğba abla ve eşinde kal. Orada da takip etmeye devam ederlerse can güvenliğin de olmadığı için gidip İstanbul'da ifade ver.' dedim."

"DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNE YÖNELİK BİR RAPOR TANZİM EDİLDİ"

Ayrıca kendisinin özel bir üniversitede alanında uzman adli tıp uzmanları ile bilirkişilerden aldıkları raporları dosyaya sunduklarını belirten Uçanok, sözlerine şöyle devam etti:

"Adli camiada çok değer verilen bir hocamızdan bir rapor aldık biz. Kendisinin de üzerinde durduğu konular olay yerine gelerek keşif de yaptığı için ben yaklaşık 1.65 boyundayım Güllü hanım da benim boylarımdaymış. Hocalarımızın değindiği noktalardan biri pencere yüksekliğinin 74 santim olduğu yönünde. Benim boyumdaki bir insanın da iç bacak kası hizasından kafa hizasına kadar dışarıda kalıyor vücudumun bir bölümü. 3.53 promil alkol almış o gece. Son iki haftadır da hiç içmediği bir alkol olan şarap tüketmeye başlamış. Bu da diğer alkol türlerine göre biraz daha sarsıcı ve denge bozucu alkol türlerinden biridir. Bunun yanı sıra bu alkol eşiği ile birlikte ağır bir antidepresan ilacı da çıktı kan değerlerinde. İkisinin birleşimi söz konusu olduğu için burada çok ciddi bir denge problemi yaşayan birinin 74 santim yüksekliğindeki bir yerden düşmüş olabileceğine yönelik bir rapor tanzim edildi. Güllü hanımın alkol sınırı 3,5-4 arası yani koma durumu. Bir de bahse geçen antidepresan'la birlikte etkileşim olduğu için çok ciddi bir denge problemi yaşamış olma ihtimali zaten yönetmelikte çok alçak olan bir yerden düşme ihtimali kuvvet ve muhtemel."

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra, Ulu'nun babası Arif Ulu, İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alınmıştı.