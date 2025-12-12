Ankara'da taksici dehşeti: Kadın sürücüye saldırdı

Yayınlanma:
Ankara trafiğinde bir taksi şoförü, tartıştığı kadın sürücünün önünü keserek aracına saldırdı. Saldırganın aracın camını yumrukladığı ve tekmelediği o korku dolu anlar, mağdur sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ankara trafiğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 T 2681 plakalı ticari taksinin sürücüsü, trafikte seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kadın sürücü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, tehlikeli manevralar yaparak kadın sürücünün aracının önünü kesti ve aracı durmaya zorladı.

CAMI YUMRUKLADI ARACI TEKMELEDİ

Aracından hışımla inen taksi şoförü, kadın sürücünün bulunduğu aracın kapısına yöneldi. Büyük bir öfkeyle aracın şoför tarafındaki camını defalarca yumruklayan ve bağıran saldırgan, kapıyı açamayınca araca tekme atarak zarar verdi. Aracın içindeki kadın sürücü ise o sırada büyük korku yaşadı.

Trafik magandasına ev hapsi: Otomobilin önünü kesip camını yumrukladılarTrafik magandasına ev hapsi: Otomobilin önünü kesip camını yumrukladılar

O ANLAR KAMERADA

Saldırıya uğrayan kadın sürücü, soğukkanlılığını korumaya çalışarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; taksi şoförünün tehditkar tavırları, camı kırmaya çalışması ve ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binip uzaklaşması net bir şekilde yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 06 T 2681 plakalı taksi şoförüne tepkiler çığ gibi büyürken, olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme başlatması bekleniyor.

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Türkiye
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle karar yine çıkmadı
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var
Sultangazi'de bir binada yangın! Yaralılar var
Ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi! Hollanda’dan Aksaray’a getirmişler
Ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi! Hollanda’dan Aksaray’a getirmişler