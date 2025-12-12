Ankara'da taksici dehşeti: Kadın sürücüye saldırdı

Olay, Ankara trafiğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 T 2681 plakalı ticari taksinin sürücüsü, trafikte seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kadın sürücü ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, tehlikeli manevralar yaparak kadın sürücünün aracının önünü kesti ve aracı durmaya zorladı.

CAMI YUMRUKLADI ARACI TEKMELEDİ

Aracından hışımla inen taksi şoförü, kadın sürücünün bulunduğu aracın kapısına yöneldi. Büyük bir öfkeyle aracın şoför tarafındaki camını defalarca yumruklayan ve bağıran saldırgan, kapıyı açamayınca araca tekme atarak zarar verdi. Aracın içindeki kadın sürücü ise o sırada büyük korku yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Saldırıya uğrayan kadın sürücü, soğukkanlılığını korumaya çalışarak o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; taksi şoförünün tehditkar tavırları, camı kırmaya çalışması ve ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binip uzaklaşması net bir şekilde yer aldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 06 T 2681 plakalı taksi şoförüne tepkiler çığ gibi büyürken, olayla ilgili emniyet birimlerinin inceleme başlatması bekleniyor.