TÜİK'in iktisatçı Mustafa Sönmez'e açtığı dava reddedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, enflasyon verilerine yönelik sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek iktisatçı Mustafa Sönmez’e açılan tazminat davası, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerine ilişkin eleştirel paylaşımları nedeniyle iktisatçı Mustafa Sönmez aleyhine açtığı tazminat davasını kaybetti. Davanın duruşması Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

SÖNMEZ: "TÜİK VERİLERİNE GÜVEN YOK"

Duruşmada savunma yapan Mustafa Sönmez, TÜİK'in aleyhindeki iddialarına karşı çıkarak, sözlerinin eleştiri sınırları içinde kaldığını belirtti. Sönmez, savunmasında enflasyon verilerinin toplumsal önemine ve güvenilirliğine dikkat çekti:

"TÜİK'e hakaret kastım olamaz. 50 yıldır bu verileri kullanıyorum. Türkiye’de TÜİK’in enflasyon verilerine hiç güven yok. Kalite meselesi ve ölçme sorunu var. Benim de medya mensubu olarak eleştirmek hem hakkımdır hem de görevim. Milyonlarca insanın gelirleri bu verilerle belirleniyor."

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda TÜİK’in tazminat talebini yerinde görmeyerek, davanın reddine karar verdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

