TÜİK'in iktisatçı Mustafa Sönmez'e açtığı dava reddedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerine ilişkin eleştirel paylaşımları nedeniyle iktisatçı Mustafa Sönmez aleyhine açtığı tazminat davasını kaybetti. Davanın duruşması Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan Mustafa Sönmez, TÜİK'in aleyhindeki iddialarına karşı çıkarak, sözlerinin eleştiri sınırları içinde kaldığını belirtti. Sönmez, savunmasında enflasyon verilerinin toplumsal önemine ve güvenilirliğine dikkat çekti:

"TÜİK'e hakaret kastım olamaz. 50 yıldır bu verileri kullanıyorum. Türkiye’de TÜİK’in enflasyon verilerine hiç güven yok. Kalite meselesi ve ölçme sorunu var. Benim de medya mensubu olarak eleştirmek hem hakkımdır hem de görevim. Milyonlarca insanın gelirleri bu verilerle belirleniyor."