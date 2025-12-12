Muş'ta 27 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde dünden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'un Varto ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden bu yana devam eden yağışlar, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de ulaşım sorunlarına yol açtı.

Varto ilçesine bağlı toplam 27 yerleşim birimine giden yollar, kar kalınlığının artması nedeniyle ulaşıma kapandı.

KAPANAN YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Kapanan yolların açılması için ekiplerin bölgede yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, "Kapanan yolların açılması için ekiplerimiz seferber oldu. Kapalı yolların en kısa zamanda açılacağını ifade etti" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

