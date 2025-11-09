Trafik magandasına ev hapsi: Otomobilin önünü kesip camını yumrukladılar

Yayınlanma:
Antalya'da otomobiliyle, seyir halindeki otomobilin önünü kesip, camını yumruklayan sürücü S.G., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Olay 8 Kasım günü, Serik ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİLİN ÖNÜNÜ KESİP CAMLARINI YUMRUKLADILAR

G.K.B. ve A.B. otomobille seyir halindeyken içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından önleri kesilip, küfür ve hakaret edilip, araçlarının camı yumruklandı.

MAGANDALAR AYNI GÜN YAKALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen sürücü S.G. ve yanındaki Z.D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGANLARDAN BİRİNE EV HAPSİ VERİLDİ BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü S.G. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Z.D. ise serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

