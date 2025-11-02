Adeta ölüme davetiye çıkardı! Makas atarak ilerleyen trafik magandası serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü Y.E.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 20 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Mevkii'nde meydana geldi.

TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptıTEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı

41 AZH 655 plakalı hafif ticari aracıyla makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü Y.E.U.'yu gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

