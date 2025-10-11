TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı

TEM'de dehşet anları! Makas atan sürücü bebekli araca çarptı
Yayınlanma:
Kocaeli'nde TEM Otoyolu’nda trafikte makas atan sürücü, içinde bebek bulunan araca çarpıp kazaya yol açtı. Sürücüler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldı.

Kocaeli'nde TEM Otoyolu’nda trafikte tehlikeli şekilde makas atan sürücü, içerisinde bebek bulunan otomobile çarpıp kazaya neden oldu. O anlar, sıkıştırılan araçtakilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün TEM Otoyolu’nun İzmit geçişinde, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyreden bir otomobilin sürücüsü, içinde çift ve bebeklerinin bulunduğu aracı trafikte sıkıştırmaya başladı.

Tehlikeli şekilde ilerleyip, bir süre makas atan sürücüsünün kullandığı otomobil, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından başka bir araca çarptı.

icerisinde-bebek-olan-araci-sikistirip-958307-284597.jpg

“TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK” SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti. Sürücüler Y.G. ve F.S. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

