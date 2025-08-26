Trafik güvenliğini hiçe saydı! Otoyolda makas atan sürücüye büyük ceza

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana gelen olayda, otomobili ile makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

PARA CEZASI VERİLDİ!

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, polis ekipleri sürücünün kimliğini tespit ederek M.Ü.’yü gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücüye 'Makas atmak', 'Yakın takip' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 11 bin 253 lira para cezası uygulandı. Diğer taraftan, M.Ü. isimli şahıs hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi!