Yandaşa serbest muhalife yasak: Uyuşturucu soruşturmasının merkezindeki 'Kütüphane' iddiasını AKP'liler de konuşmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasının merkezinde yer alan 'Kütüphane' isimli eğlence mekanı hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

Son Dakika | Barış Terkoğlu hakkında karar

Gazeteci Barış Terkoğlu, Yotutube'de yayın yapan OnlarTV'deki programda, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını belirtmişti. Terkoğlu, iddiasını İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırarak aktardığını belirterek, söz konusu mekâna daha önce de operasyonlar düzenlendiğini söyledi. Terkoğlu haberinde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti.

BAKANLIĞA DAYANDIRILAN İDDİA GÖZALTI GEREKÇESİ YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terkoğlu hakkında gözaltı kararı aldı. Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Terkoğlu, adli kontrol talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

AYNI İDDİAYI İKTİDAR MEDYASINDA AKP'LİLER DİLE GETİRDİ

Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber'in canlı yayınında söz konusu iddianın konuşulduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Fuat Uğur, Cem Küçük ve AKP’li Şamil Tayyar arasında geçen diyalogda, uyuşturucu soruşturmasının merkezinde yer alan 'Kütüphane' isimli eğlence mekanı hakkındaki iddiayı dile getirdikleri görüldü.

Programdaki konuşmalar şöyle:

Şamil Tayyar: Geçtiğimiz günlerde kütüphane adlı mekana biliyorsunuz bir operasyon yapılıyor, operasyon sırasında içerde enteresan bir simayla karşılaşıyorlar.

Kimliğini gösteriyor, sonra emniyet tutanağına geçti diye biliyorum ama…

Cem Küçük: Suç mu ama?

Şamil Tayyar: Ya suç değil de… Bu kadar mevzunun merkezinde bir yer, gitmek suç değil de sorumluluk sahibi bir insanın ne işi var? Ben bilmiyorum bu kadar özensiz ve dikkatsiz olmayı neye bağlamak gerekir.

Fuat Uğur: Bir savcı çıkıyor ve kimliğini gösteriyor, değil mi?