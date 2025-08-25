Tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi!

Ankara'da dolmuş şoförü, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline tekme attı.

Olay, önceki gün Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Dolmuş şoförü G.D. iddiaya göre; kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüyle trafikte tartıştı. Bir süre sonra dolmuştan inen G.D., otomobil sürücüsüne saldırmak istedi.

MAGANDANIN EHLİYETİNE EL KONULDU

Çevredekiler dolmuş şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, G.D. ayağı ile otomobilin aynasına tekme attı. O anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

yeni-proje-14.jpgOtomobil sürücüsünün şikayeti sonrası harekete geçen polis, dolmuş şoförünü tespit ederek ehliyetine el koydu. Ayrıca G.D. hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

