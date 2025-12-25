Son Dakika | Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan hakkında karar

3 Temmuz Şike Kumpası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, Ebru Köksal ve İlhan Helvacı’nın ifade işlemleri bitti.

Lütfi Arıboğan kimdir? Neden gözaltına alındı?

Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal, serbest bırakıldı.

3 TEMMUZ ŞİKE KUMPASI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal, "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" kapsamında Mehmet Baransu ile irtibatlı oldukları iddiasıyla "FETÖ’ye yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alınmıştı.

E-POSTALAR ORTAYA ÇIKTI

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Ali Koç'un şikayetçi olduğu dosyada Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkan Vekili Lütfi Arıboğan'ın 12 Temmuz 2011'de, FETÖ'den tutuklanan Mehmet Baransu'ya bir e-posta gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm'ün ise Lütfü Arıboğan'a bir e-posta mesajı gönderdiği anlaşıldı.

LÜTFİ ARIBOĞAN HAKKINDA ADLİ KONTROL

Elde edilen bilgi ve belgeler üzerine bu sabah gözaltına alınan dönemin TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, dönemin TFF Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, dönemin TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm'ün savcılık işlemleri sona erdi.

Lütfi Arıboğan ve İlhan Helvacı yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal ise serbest bırakıldı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Lütfi Arıboğan için savcılık ifadesi sonrası hakkındaki adli kontrol talebinde; ‘Lütfi ARIBOĞAN'ın eylemlerinin bu haliyle tutuklamayı gerektirdiği ancak sağlık problemleri sebebiyle adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı’ ifadeleri yer aldı.