Lütfi Arıboğan kimdir? Neden gözaltına alındı?
Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olmasının yanı sıra eski basketbolcu olan Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alınma nedeni de ortaya çıktı.
Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyunda '2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması' şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."
Son dakika |TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan gözaltında
LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?
30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik'te başladı. Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da oynadı.
1996 yılında basketbol oyunculuğunu bırakarak spor yöneticiliğine soyundu ve Ülkerspor genel menajerliği görevine başladı. Bu görevini 8 yıl sürdürdü.
2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı.
6 Temmuz 2012 tarihinde getirildiği Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğü görevinden 25 Ekim 2014 günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından ayrılma kararı aldı.