Göztepe transfer sezonu başlamadan imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ara transfer sezonu başlamadan ilk transferini gerçekleştirdi. İzmir ekibi, İsviçreli hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten transfere dair yapılan açıklamada, "2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes ile 3,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Alexis Antunes. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

25 yaşındaki Antunes, son olarak İsviçre Süper Lig ekiplerinden Servette'de forma giymişti. Burada 18 maça çıkan Antunes, 2 gol kaydetmeyi başardı.

ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ara transfer sezonu 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 29 puan toplamayı başaran Göztepe, 4. sırada yer alıyor.