Beşiktaş'ın gönderdiği Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

''ATMOSFERİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM''

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Jurasek'in sözleşmesini feshetmişti.

JURASEK'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile bu sezon 17 resmi maça çıkan Jurasek, bunların 12'sinde sahaya ilk 11'de başladı.

Eleştirilerin odağında olan oyuncu, gol veya asist katkısı sağlayamadı.