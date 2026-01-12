Anadolu Efes ucu ucuna kazandı

Yayınlanma:
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde rakibi Büyükçekmece Basketbol'u 87-85'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 87-85 yendi.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 9. galibiyetini aldı.
Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 13. yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pipes 14, Can Kaan Turgut 4, Bruinsma 12, Bandaogo 12, Yiğit Özkan 2, Pusica 14, Metin Türen 2, Myers 10, Johnson
Anadolu Efes: Lee 15, Loyd 23, David Mutaf 12, Ercan Osmani 12, Dessert 7, Beaubois 3, Şehmus Hazer 3, Weiler-Babb 2, Swider 7, Erkan Yılmaz 1, Jones 2
1. Periyot: 18-31
Devre: 38-50
3. Periyot: 65-70

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

