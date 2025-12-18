Nuri Şahin: Çok acı oldu

Yayınlanma:
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, bu organizasyonda her puanın değerinin olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''DAHA FAZLASINI HAK ETTİK''

Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Şahin, "Daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. İki takım da pozisyona girdi. Biz, golü bulamadık. Galatasaray, bizim atağımızda topu kazanıp, golü buldu. Bu mağlubiyet, puan sisteminden dolayı çok acı oldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koymaya devam ediyoruz. Umarım skor olarak da bu durumu yansıtırız. Türkiye Kupası'nda her puanın önemi olduğu için kalan 3 maçımız final gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

