Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru

Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i 1-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonu ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

Oyuna başlangıcımızı beğendim. 1-0'ı bulduk. Verilmeyen golümüz var, karar doğru. Formda bir takım ve kulübesi güçlü bir takım. Biz oyuncu değişikliğini planladığımız gibi yaptık.

Bir tek Sallai ve Icardi ile değişiklik yapmadık. Kramp girdiği için Ahmed ve Gökdeniz'i çıkardık. Çok çabaladılar. Daha az süre verilen oyuncularımız vardı. Çok iyi sınav geçirdiler. Hem kazandık hem kart görmedik. Başakşehir direkt rakibimiz, kupa hedefleri var. 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu.

2024/11/07/hbgs.jpgKasımpaşa takımı son 2 maçta 0-0 maçları oldu. Deplasmana geliyorlar. Önde hızlı oyuncuları var. Bizden puan almak isteyecekler. Rotasyon yapma nedenimiz 3 gün sonra maçımız var. Puan farkını arttırmak istiyoruz. Rakiplerimiz bize yaklaşmak isteyecek. İlk yarıyı lider bitirmek için önemli bir maç.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

