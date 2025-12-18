Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı

Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nın 1. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve kupaya galibiyetle başladı.

Uğurcan Çakır sakatlığındaki son durumu açıkladıUğurcan Çakır son durumu açıkladı

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 3 yaptı ve Alanyaspor ile aynı puanda 2. sırada yer aldı.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Spor
Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru
Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti