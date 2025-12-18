Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında Başakşehir'i ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve kupaya galibiyetle başladı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 3 yaptı ve Alanyaspor ile aynı puanda 2. sırada yer aldı.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.