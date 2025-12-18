Uğurcan Çakır sakatlığındaki son durumu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan Monaco - Galatasaray maçında milli kaleci Uğurcan Çakır, ikinci yarıda sakatlanmış ve maça devam edememişti.
29 yaşındaki kaleci kenara geldikten sonra oyuna Günay Güvenç dahil olmuştu.
2 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ
Milli file bekçisi, sakatlığından dolayı Süper Lig'de Antalyaspor maçı ve Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçlarında forma giyemedi.
Burak Yılmaz'ın ayrılığı 3 gün sürdü
SON DURUMUNU AÇIKLADI
Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçı öncesi sakatlığıyla ilgili son durumunu paylaştı.
''TOPARLADIM''
Fanatik gazetesinin sorusunu yanıtlayan Uğurcan Çakır, sakatlığına dair “İyiyim çok şükür, toparladım.” ifadelerini kullandı.
UĞURCAN'IN GALATASARAY PERFORMANSI
29 yaşındaki tecrübeli kaleci, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkarken kalesinde 15 gol gördü.
6 maçta ise kalesini gole kapadı.