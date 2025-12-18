Burak Yılmaz'ın ayrılığı 3 gün sürdü: Gaziantep FK'ya geri dönüyor

Burak Yılmaz'ın ayrılığı 3 gün sürdü: Gaziantep FK'ya geri dönüyor
3 gün önce Gaziantep FK'dan istifa eden Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Burak Yılmaz gelişmesi yaşandı.

GAZİANTEP FK'YA GERİ DÖNÜYOR!

3 gün önce Gaziantep ekibinden istifa eden Burak Yılmaz'ın, kulüple yeniden anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Burak Yılmaz, Gaziantep FK ile yeniden anlaşmaya vardı.

Burak Yılmaz'ın, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile görüştüğü ve aradaki sorunların giderildiği ifade edildi.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleriyle konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik.

Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim.

Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum.

Son söz, çok sevgili ve değerli futbolcularım, sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış sizi asla unutmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

