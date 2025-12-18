Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Sopron Basket'e kaybeden Beşiktaş BOA, turnuvaya veda etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 80-59 yenildi.

TURNUVAYA VEDA ETTİ

İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş mücadelesini 21 sayı farkla kaybederek organizasyona veda etti.

Sopron Arena'daki müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti.

SOPRON BASKET SON 16'YA YÜKSELDİ

Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
