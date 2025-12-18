PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK kararlarını açıkladı.

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza verdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçına verilen cezalar şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan RENT GO KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN KUZEY ÜST C, D VE TRABZONSPOR FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ K, J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 14.12.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi MURAT KILIÇ hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu EL BILAL TOURE ’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir.