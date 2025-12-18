Mainz Samsunspor: İşte ilk 11'ler
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Alman ekibi Mainz ile deplasmanda karşılaşacak.
MEWA Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ AL EMARA
Karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.
TEMSİLCİMİZ TUR PEŞİNDE
Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.
Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun’u ise sahasında 3-0’lık skorlarla mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, sahasında Yunan temsilcisi AEK’ya 2-1 yenildi.
İŞTE İLK 11'LER
Mainz - Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu:
Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji