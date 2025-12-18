Mainz Samsunspor: İşte ilk 11'ler

Mainz Samsunspor: İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde Mainz ile karşılaşacak olan Samsunspor'un ilk 11'i belli oldu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında Alman ekibi Mainz ile deplasmanda karşılaşacak.

MEWA Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ AL EMARA

Karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetecek.

TEMSİLCİMİZ TUR PEŞİNDE

Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun’u ise sahasında 3-0’lık skorlarla mağlup etti.

Uğurcan Çakır sakatlığındaki son durumu açıkladıUğurcan Çakır sakatlığındaki son durumu açıkladı

Kırmızı-beyazlı ekip, İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, sahasında Yunan temsilcisi AEK’ya 2-1 yenildi.

İŞTE İLK 11'LER

Mainz - Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

Mainz: Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Spor
Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru
Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı
Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı