Kenan Yıldız için 100 milyon euro: Flaş gelişme

Yayınlanma:
Juventus'ta gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız'a İngiliz devi talip oldu.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bu sezonki performansıyla adından söz ettirdi ve taraftarın sevgilisi haline geldi.

Juventus'ta kaptanlığa kadar yükselen Kenan Yıldız'a İngiliz devinin talip olduğu iddia edildi.

100 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; 20 yaşındaki Kenan Yıldız'a Manchester United talip oldu.

Haberin devamında Manchester United'ın Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Ayrıca transferin bir an önce gerçekleşmesi için çalışmaların hızlandığı yazıldı.

KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 21 maçta forma giyen milli futbolcu, 6 gol atarken 6 da gol pası verdi.

Kenan'ın İtalyan ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

