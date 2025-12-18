Gençlerbirliği 10 dakikada geri döndü

Türkiye Kupası'nda Bodrum FK karşısında 2-0 geriye düşen Gençlerbirliği, 10 dakika içinde bulduğu 3 golle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Gençlerbirliği, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

18. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına kadar ilerleyen Dimitrov'un pasında, kale önünde Adem Metin Türk topu filelere gönderdi: 0-1

35. dakikada Gençlerbirliği'nin savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Adem Metin Türk'ün dar açıdan şutunda kaleci Velho gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanının solundan Dimitrov'un yerden pasında, Abdurrahim Dursun'un altıpas içindeki müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Ali Habeşoğlu ağlarla buluşturdu: 0-2

59. dakikada başkent ekibi farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Niang, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Bahri Can Tosun'un solundan filelere yolladı: 1-2

67. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Sağ korner bayrağının hemen yanından kullanılan serbest vuruşta Samed Onur, topu kalenin sol üst köşesine gönderdi: 2-2

69. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada direkten dönen topu Niang, müsait pozisyonda filelerle buluşturdu: 3-2

Gençlerbirliği, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Eryaman

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Selahattin Altay, Kemal Elmas

Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Thalisson, Sinan Osmanoğlu, Abdurrahim Dursun, Samed Onur, Zuzek (Dk. 60 Metehan Mimaroğlu), Csoboth (Dk. 40 Dilhan Demir), Varesanovic (Dk. 46 Koita), Onyekuru (Dk. 46 Tongya), Niang (Dk. 76 Göktan Gürpüz)

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Dk. 74 Ahmet Aslan), İsmail Tarım, Furkan Apaydın (Dk. 46 Musah Muhammed), İmeri, Mustafa Erdilman, Enes Öğrüce (Dk. 83 Okita), Adem Metin Türk, Ege Bilsel, Dimitrov (Dk. 74 Brazao), Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Sulejmanov)

Goller: Dk. 18 Adem Metin Türk, Dk. 51 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Dk. 59 ve 69 Niang, Dk. 67 Samed Onur (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 62 Bahri Can Tosun, Dk. 90+5 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK), Dk. 64 Samed Onur, Dk. 84 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

