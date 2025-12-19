Okan Buruk TFF'den rica ederek istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçtan sonraki basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir de ricada bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Bugün Ahmed Kutucu'nun maça başlaması ve erkenden golü bulması önemliydi. Gökdeniz Gürpüz de uzun süredir hiç oynamıyordu. Çok koştu ve mücadele etti. Belki toplu oyunda fazla üretemedi ama mücadele etti. Arda Ünyay ve Kazımcan Karataş'a süreler verdik. Onlar, daha az oynayan ama bugün maçta görev alan oyunculardı. Transfer dönemi kadro yapısıyla ilgili önemli bir ders aldık. Üst üste 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bize bir ders oldu. Herkes sağlam olduğunda 'Kim oynayacak?' düşüncesi var. Elit oyuncuları elimizde bulunduruyoruz. Bazen de herkes aynı anda olmayabiliyor. Bu durum, birçok takımın başına geliyor. Bu konuyla ilgili doğru veya yanlış eleştirildiğimiz şeyler var.

Okan Buruk: Verilmeyen golümüz var, karar doğru

Yeni UEFA Şampiyonlar Ligi formatında 28 Ocak tarihine kadar kadromuzu korumak zorundayız. Avrupa'da çok önemli iki maça çıkacağız. Bu kadro yapısını korumak lazım. Transfer döneminde de kadroya dahil edeceğimiz oyuncuları düşüneceğiz. O transferleri de oynatamayacağımız için Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimin olacağını belirlemeliyiz. Birçok takım bunu söylüyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının en zayıf yeri burası. En azından oraya bir oyuncu yazabilirdik. Önümüzdeki sene bunu tartışabiliriz."

"BÖYLE BİR SİSTEMİN İÇİNDE OLMAK İSTERİZ"

Kiralık olarak gönderdiği genç oyuncuların daha zayıf bir şekilde takıma döndüğünü söyleyen Buruk, şöyle devam etti:

"Genç oyuncuların problemleri belli. Bütün takımlar, '2. takım' uygulamasını kullanıyor. Biz, kiraya verdiğimiz hiçbir oyuncudan faydalanamadık. Eskiden 2-3 iyi örnek verebiliriz ama genel olarak giden oyuncular daha kötü şekilde geri dönüyorlar. Çünkü oyuncular, bizim kontrolümüzde değil. Oyuncular, gittiği takımlarda bazen süre bulamıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan "2. takım" uygulamasını başlatmasını rica ediyorum. Bu takımlar, kontrollü bir biçimde ikinci veya üçüncü ligden başlaması lazım. Biz, Galatasaray olarak böyle bir sistemin içinde olmak isteriz. Portekiz, İspanya, Almanya ve Hollanda'da böyle. Oyuncu yetiştiren bütün liglerde bu sistem var. Bunu yapan federasyon başkanı da yıllar sonra bu uygulamayı hayata geçiren kişi olarak hatırlanır."